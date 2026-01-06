Трамп рассказал, что именно ненавидит его жена

Первая леди США Мелания Трамп ненавидит, когда ее муж, американский лидер Дональд Трамп, начинает исполнять свой танец. Об этом рассказал сам глава Белого дома, пишет ТАСС.

По словам Трампа, его жена - «очень стильная и утонченная» и она иногда недовольна его поведением на публике.

«Она говорит: "Это настолько не по-президентски!" (…) Она ненавидит, когда я танцую», - рассказал он, выступая перед фракцией республиканцев в Конгрессе.

Президент также отметил, что Мелания Трамп считает, что его сторонники, которые говорят, что им нравятся его танцы, «просто не хотят его обижать». Законодатели встретили признание Трампа смехом и аплодисментами.

Трамп исполнил свой фирменный танец на жеребьевке чемпионата мира по футболу

Напомним, что ранее Дональд Трамп станцевал традиционный малайзийский танец вместе со встречавшими его артистами по прибытии в Куала-Лумпур. После чего ведущий одного из американских вечерних шоу высмеял азиатское турне президента, подчеркнув, что его танец был похоже на то, что «малыш отказывается надевать свитер».