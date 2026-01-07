Отзыв партий детского питания Nestle затронул 25 стран

Сегодня стало известно о том, что Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию и продажу на территории страны ввезенных ранее партий некоторых марок детских молочных смесей и смесей для лечебного питания. Днем раньше компания "Нестле Россия" официально сообщила, что добровольно отзывает с российского рынка "ограниченное количество продукции в связи с усилением мер контроля за качеством сырья от внешнего поставщика", и обещала в ближайшее время опубликовать условия возврата сомнительных продуктов и порядок возмещения их стоимости.

Виновник скандала - токсин цереулид (cereulide), который был обнаружен в растительных маслах - сырье, используемом для производства смесей.

Что представляет собой токсин цереулид?

Цереулид - это токсин, который вырабатывают некоторые штаммы бактерии Bacillus cereus. Он устойчив к нагреванию (не разрушается при кипячении) и может вызывать быстрое развитие симптомов пищевого отравления: тошноту, рвоту, спазмы в животе. Для младенцев с незрелой иммунной системой он представляет особую опасность.

Например, в Великобритании Агентство по пищевым стандартам (FSA) предупредило, что токсин не разрушается при приготовлении смеси, и призвало родителей не кормить детей сомнительными продуктами.

Риск загрязнения детских смесей Nestlé

В начале декабря 2025 года Nestlé сообщила о возможном присутствии цереулида в отдельных партиях детского питания. Загрязнение связано с ингредиентом - арахидоновой кислотой (маслом), которую компания закупала у одного из внешних поставщиков. В связи с риском загрязнения токсином конечной продукции компания начала отзыв затронутых партий.

Масштабы отзыва

Отзыв продукции затронул более 25 стран, включая государства Европы, Турцию и Аргентину. В компании называют его глобальным.

Под отзыв в декабре попали смеси под марками SMA, BEBA, NAN, Alfamino, Guigoz, Nidal.

В России, как уточнили сегодня в Роспотребнадзоре, отзываются партии NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme, NAN EXPERPRO, NAN безлактозный, Pre NAN, Nestogen Комфорт, Алфаре Амино, произведенные с 15 апреля по 27 ноября 2025 года.

По данным австрийского Минздрава, нынешняя ситуация - это крупнейший отзыв в истории компании, охвативший продукцию более чем десяти заводов.

Сама компания сообщила, что проводит вместе с поставщиком работу для устранения коренной причины рисков использования некачественного сырья. Для этого проводится тотальное тестирование всех партий арахидоновой кислоты, привлекаются альтернативные поставщики, наращивается производство на других заводах, где не могло быть загрязнения.

Есть надежда, что быстрый отзыв продуктов из зоны риска предотвратил отравления детей. Во всяком случае, подтвержденных случаев заболеваний, связанных с этими смесями, выявлено не было. "Отзыв носит превентивный характер", - подчеркивает производитель.

Что делать покупателям?

Компания опубликовала номера затронутых партий на сайтах своих представительств в каждой стране и рекомендует вернуть продукцию в место покупки с полным возмещением стоимости (даже при отсутствии чека).

Рекомендация для родителей: проверьте код партии на упаковке смеси (на дне банки или коробки) и сверьте со списками отозванной продукции на официальном сайте Nestlé.

В сообщении российского представительства компании указано, что подробный перечень отзываемой продукции, а также информация о порядке возврата и компенсации денежных средств будет опубликована в ближайшее время на сайте компании.