Странные гримасы Трампа попали на видео

Во время брифинга на встрече с республиканскими законодателями президент США Дональд Трамп продемонстрировал ряд необычных гримас. В ходе выступления он затронул тему военной операции страны в Венесуэле и ее итоги.

В ночь на 3 января в районе Каракаса были зафиксированы мощные взрывы. Трамп заявил, что Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, после чего президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены за пределы страны на борту корабля. В понедельник, 5 января, Мадуро доставили в федеральный суд Нью-Йорка. Согласно материалам дела, ему предъявлены обвинения в заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, в контрабанде кокаина, а также в незаконном хранении оружия и участии в заговоре с целью его применения против США.

На фоне этих событий прошли массовые акции протеста. Участники митингов требуют от президента США вернуть Мадуро. В ответ Трамп публично заявляет, что сыграл ключевую роль в захвате Венесуэлы, фактически контролирует страну и что сроки проведения выборов нового главы государства будут определены им по собственному усмотрению.