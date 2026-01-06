Трамп назвал главный итог операции США в Венесуэле

Операция в Венесуэле доказала, что США обладают самыми совершенными и мощными вооруженными силами на планете Земля. Об этом заявил сегодня американский президент Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

3 января Дональд Трамп сообщил о проведении в Венесуэле «чрезвычайной военной операции», в результате которой были захвачены президент страны Николас Мадуро и его жена. Они были вывезены в США, где были обвинены в наркотерроризме и предстали перед судом. Ряд СМИ сообщил о взрывах в Каракасе, жертвами атаки США стали не менее 40 человек.

«Соединенные Штаты еще раз доказали, что у нас самые мощные, самые смертоносные, самые совершенные и самые грозные вооруженные силы на планете Земля», - заявил сегодня Трамп, комментируя операцию в Венесуэле на встрече с республиканскими законодателями.

Напомним, что в международном рейтинге военной мощи Global Firepower Венесуэла занимала 50-е место в мире из 145 оцениваемых стран. При этом Соединенные Штаты располагаются на вершине рейтинга, занимая первое место не только по вооружениям, подводным лодкам, истребителям и ударным вертолетам, но и по доступу к аэропортам, железным дорогам, портам и гаваням.