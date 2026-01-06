Назван ключевой игрок операции США в Венесуэле

Госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Марко Рубио принимал самое активное участие в планировании операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, став одной из ключевых фигур в администрации Дональда Трампа. Об этом пишет телеканал CNN.

3 января президент США Дональд Трамп заявил о проведении военной операции в Венесуэле, в результате которой президент Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Ряд СМИ сообщал о взрывах в Каракасе и причастности к ним спецподразделения Delta Force. Как утверждалось, жертвами атаки могли стать не менее 40 человек.

По словам осведомленных источников CNN, одним из архитекторов политики США в отношении Венесуэлы стал сын кубинских эмигрантов госсекретарь Марко Рубио.

«В течение нескольких месяцев, предшествовавших операции, Рубио вместе с заместителем главы администрации Трампа Стивеном Миллером обсуждал в Белом доме стратегию», - отмечается в статье.

Источники издания обратили внимание на то, что «Рубио редко отходил от Трампа», проводя большую часть рабочего времени в Белом доме, а также «избегал поездок за границу и вместо этого отправлял туда своего заместителя».

По данным телеканала, значительная часть подготовки велась в узком кругу, без широкого привлечения дипломатов и профильных структур госдепартамента, чтобы избежать утечки информации. При этом в ночь операции Рубио находился рядом с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Также опрошенные изданием эксперты отметили, что еще во время первого срока Трампа была проведена «огромная работа по планированию демократического перехода в Венесуэле». Однако пока неясно, будут ли эти планы использованы в нынешней ситуации. Неизвестна пока и структура управления ситуацией на месте и возможное назначение специального посланника в Венесуэле.

«Среди бывших дипломатов и экспертов по региону возникают серьезные вопросы о планах США в отношении Венесуэлы после свержения Мадуро (…) Ответы на эти вопросы в значительной степени лягут на плечи Рубио и его команды», - подчеркивается в статье.

Ранее Трамп пообещал, что о народе Венесуэлы «позаботятся», а страна получит «надлежащее руководство». Он также заверил, что Вашингтон уже формирует команду для временного управления.