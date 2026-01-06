Итальянца не пустили на Украину из-за его "пророссийских взглядов"

Погранслужба Украины не пропустила в страну и запретила въезд на три года гражданину Италии после того, как попутчица обвинила его в пророссийских взглядах.

Как сообщила Госпогранслужба в комментарии изданию "Общественное. Новости", 53-летний гражданин Италии намеревался въехать на Украину на автобусе через пункт пропуска "Чоп". Пограничники обратили на него внимание после того, как "неравнодушная гражданка" написала в социальных сетях, что итальянец в беседе выразил уважение президенту России Владимиру Путину и раскритиковал Владимира Зеленского. Как утверждают в ведомстве, "детальная проверка" подтвердила пророссийские взгляды иностранца. В этой связи его не пустили в страну и запретили въезд на три года.

Издание уточняет, что посты попутчицы, пожаловавшейся на итальянца, широко распространились в соцсетях. Женщина написала, что итальянец ехал в страну вместе со своей возлюбленной - гражданкой Украины. После беседы на одной из остановок попутчица заявила иностранцу, что расскажет пограничникам о его взглядах. На границе иностранца и его возлюбленную отвели на допрос и затем запретили ему въезд.