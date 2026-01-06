В конгрессе США призвали рассмотреть импичмент Трампа из-за операции в Венесуэле

Конгрессвумен Эйприл Макклейн Делэйни призвала демократов рассмотреть вопрос о запуске процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа из-за операции в Венесуэле, проведённой без одобрения конгресса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление конгрессвумен.

По её словам, Трамп «действовал без санкции конгресса, как того требует конституция США».

«Я не могу бездействовать, наблюдая, как президент вновь выходит за рамки своих полномочий и подрывает систему сдержек и противовесов», — подчеркнула она.

Делэйни назвала необходимым в срочном порядке обсудить внутри демократической фракции возможность начала импичмента.

Ранее Трамп заявил в интервью NBC, что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой.

Также политик отметил, что в ближайшие 30 дней выборы в Венесуэле проводиться не будут. При этом ключевой фигурой в управлении страной Трамп назвал самого себя.