Обещавший уничтожить Москву глава минобороны Бельгии отчитался о призыве

Известный своими угрозами «стереть Москву» глава минобороны Бельгии Тео Франкен заявил о том, что в ходе добровольной призывной кампании на годичную военную службу зарегистрировались 1566 человек. Такие данные он привел в своем аккаунте в сети X.

Ранее министр обороны Бельгии заявил, что не боится нападения России на НАТО, поскольку после этого западные страны «сотрут Москву с лица Земли». Посольство РФ в стране осудило угрозы, назвав такое поведение ненормальным и безответственным. Позднее Тео Франкен попытался оправдаться за свои высказывания, подчеркнув, что НАТО не хочет войны с Россией.

Сегодня Франкен опубликовал данные по добровольной призывной кампании.

«578 франкоязычных (F) и 988 нидерландоязычных (N)», - пояснил он.

Таким образом, по его словам, зарегистрированы 1566 человек, 19% из которых - женщины. Годичная военная служба в стране начинается в сентябре.