Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо заявила о готовности отдать свою награду президенту США Дональду Трампу, так как он заслужил ее захватом главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом лидер оппозиции Венесуэлы рассказала в интервью телеканалу Fox News.

По ее мнению, атака США на Венесуэлу стала доказательством того, что президент Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира.

«Я хочу сказать сегодня от имени венесуэльского народа, что мы благодарны ему за смелое видение, за действия, которые он предпринял против этого наркотеррористического режима», - заявила она.

Мария Корина Мачадо особо отметила, что готова вручить президенту США ранее полученную ею Нобелевскую премию мира

«Поскольку это награда венесуэльского народа, мы, безусловно, хотим вручить ее ему и разделить с ним (…) Многие люди, большинство людей, считали невозможным то, что он сделал 3 января», - призналась она.

Лидер оппозиции Венесуэлы также выразила надежду, что теперь ее страна сможет превратиться в энергетический центр. И пообещала «обеспечить безопасность иностранным инвестициям», а также вернуть домой «миллионы венесуэльцев, которые были вынуждены бежать из своей страны».

Нобелевскую премию мира за 2025 год получила политик из Венесуэлы Корина Мачадо

Напомним, что Нобелевский комитет присудил награду венесуэльскому политическому деятелю Марии Корине Мачадо «за ее неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы», несмотря на желание президента США Дональда Трамп получить Нобелевскую премию мира. При этом изначально Мачадо считалась аутсайдером гонки.

3 января 2026 года американские военные провели в Венесуэле операцию, в результате которой президент страны Николас Мадуро и его жена были задержаны и вывезены в США. Американские власти обвиняют Мадуро в наркотерроризме.

Верховный суд Венесуэлы назначил временным главой государства вице-президента Дельси Родригес, а власти страны осудили действия США и обратились в ООН. Ситуацию также критиковали в Москве, Пекине и Пхеньяне.