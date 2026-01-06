В Раде Зеленского обвинили в нарушении конституции

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил конституцию при кадровых перестановках в Службе безопасности Украины (СБУ). Такое заявление сделали представители фракции «Европейская солидарность» в Telegram.

Поводом стало подписанное накануне решение о назначении исполняющим обязанности главы СБУ Евгения Хмары вместо Василия Малюка* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). В партии утверждают, что процедура была проведена с нарушениями.

«Назначение и увольнение главы СБУ не является полномочием президента: президент лишь вносит представление, а решение принимает парламент. Поэтому… имеем ситуацию, когда президент фактически вышел за пределы определенных Конституцией полномочий», — говорится в сообщении фракции.

Там также отметили недопустимость подобных действий со стороны гаранта конституции.

В этот же день Зеленский назначил Евгения Хмару новым главой Службы безопасности Украины.