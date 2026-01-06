Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о том, что европейские политики навредят своему народу в случае предоставления Украине запрошенных ею 800 миллиардов евро. Его слова привел в соцсети Х представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

Ранее Владимир Зеленский раскрыл 20 пунктов мирного плана для завершения конфликта, который Киев обсуждает с Вашингтоном. В числе прочего украинские власти хотят привлечь 800 миллиардов для восстановления страны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратил внимание на то, что Европа находится в рецессии, а Киев планирует получить 800 миллиардов евро «в течение следующего десятилетия».

«Те, кто платят эту цену, вредят своему собственному народу, и в конечном итоге общества будут сопротивляться политике, которая разрушает стандарты жизни», - уверен он.

Также Орбан назвал сумму, которую озвучила Украина, «ошеломляющей», отметив, что она «почти в четыре раза больше годового ВВП Венгрии», пишет ТАСС.

ЕК: Украина получит первый транш из €90 млрд во втором квартале 2026 года

Напомним, что подполковник ВС США Даниэл Дэвис ранее констатировал, что западные страны не в состоянии дать Украине те суммы, которые требует Владимир Зеленский на восстановление страны.