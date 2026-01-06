Сын Мадуро со слезами на глазах обратился к отцу

Сын президента Венесуэлы, высокопоставленный чиновник Герра Мадуро заплакал, когда публично выступал с заявлением после похищения американцами его отца, Николаса Мадуро. Кадры показало телевидение Венесуэлы.

Герра Мадуро выступил накануне в парламенте Венесуэлы. Он сказал, что нельзя превращать похищение главы государства в обыденность, иначе ни одна страна не будет в безопасности перед американской агрессией.

«Сегодня это Венесуэла. Завтра это может быть любая страна, которая откажется подчиниться», — сказал Николас Мадуро Герра.

Стали известны условия содержания Мадуро с женой в тюрьме в Нью-Йорке

После этого он заплакал и пообещал:

«Папа, мы выполним свой долг, пока ты не вернёшься. Родина в надёжных руках, папа, и скоро мы обнимемся здесь, в Венесуэле».

Герра потребовал, чтобы его отец и мачеха, Силия Флорес, были возвращены на родину и призвал к международной поддержке. Он также пообещал свою «безусловную поддержку» Делси Родригес, заместителю Мадуро, которая временно исполняет обязанности президента.

Накануне венесуэльские депутаты, включая сына Мадуро, собрались в Каракасе. Была проведена церемония приведения к присяге Национальной ассамблеи на срок до 2031 года.

Герра — единственный сын Николаса Мадуро, он высокопоставленный государственный чиновник и член парламента. В США ему также выдвигают обвинения в «торговле наркотиками».