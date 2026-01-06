Стало известно о разногласиях среди союзников Киева

В «коалиции желающих» углубляются разногласия по вопросу помощи Киеву. Об этом сообщает газета Le Figaro.

По данным издания, скандинавские и прибалтийские страны обвиняют Германию и Францию в недостаточной помощи Украине. По мнению представителей этих стран считают, что несут непропорционально большую нагрузку, в то время как крупные экономики Европы делают меньше относительно своих размеров.

По данным издания в пересчете на ВВП Дания (3 процента) отдает в 10 раз больше, чем Франция (0,29 процента). Крупнейшими донорами Украины также называют республики Балтии, Швецию, Финляндию, Нидерланды и Польшу. Журналисты отмечают, что лидеры этих стран на переговорах убеждают Великобританию, Францию и Германию увеличить свой вклад.

В Европе захотели привлечь Россию к переговорам по гарантиям Украине

Ранее стало известно, что на саммите «коалиции желающих», который состоится во вторник, 6 января, в Париже США и ЕС хотят согласовать планы по гарантиям безопасности для Украины. Отмечается, что стороны планируют интегрировать предложения США в план «коалиции желающих».