Стали известны условия содержания Мадуро с женой в тюрьме в Нью-Йорке

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес могут находиться в одной тюрьме в Нью-Йорке. К ним применяют различные формы психологического давления, включая «свидания». Об этом рассказал правозащитник Иван Мельников, передает aif.ru.

Мельников отметил, что супруги не могут находиться в одной камере. Президенту Венесуэлы запрещены свидания с женой.

«Они могут быть в одной тюрьме, в одном СИЗО. Для женщин там отдельный блок. В одной камере они находиться не могут», — сказал правозащитник.

Он отметил, что американцы считают их «фигурантами одного дела», поэтому общаться президентской чете не разрешат.

При этом следователи могут каким-либо образом организовать «случайную встречу», чтобы они могли друг друга увидеть, но разговоры запрещаются. Это часто практикуется в США, «свидания» в таком формате применяются для психологического давления.

Ранее эксперты из Центра исследований политической культуры России пришли к выводу, что Мадуро был похищен американцами «из-за тотального саботажа венесуэльских элит».