Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Париж для участия в «коалиции желающих». Об этом сообщили в соцсетях.

«Зеленский прибыл в Париж для личного участия в „коалиции желающих“», — пишет украинский telegram-канал «СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ».

Отмечается, что во французской столице он также встретится с Эммануэлем Макроном.

На встрече «коалиции желающих» будут пытаться разработать «гарантии безопасности» для Киева в рамках возможного мирного урегулирования. Выслушивать желания европейцев будут спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Впервые план США по урегулированию на Украине показали осенью 2025 года. Количество пунктов в первоначальной версии достигало 28. В Киеве и Европе его не приняли, увидев большое количество уступок со стороны Украины. Вашингтон организовал ряд встреч, по обсуждению мирного плана. Документ был значительно сокращен. В частности, был исключен пункт об использовании замороженных активов России. Как сейчас выглядит американский мирный план — в материале URA.RU.