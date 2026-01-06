США продолжат отстаивать свои интересы в Западном полушарии и не допустят противников в Латинскую Америку, которая является «задним двором» Вашингтона. Сильная и мощная страна может обойтись без «международных приличий». Такое заявление в интервью CNN сделал советник президента США по безопасности Стивен Миллер.

В интервью Миллер заявил, что Венесуэла находится «на заднем дворе США» и ей не позволено «поставлять ресурсы для наших противников», имея в виду импорт венесуэльской нефти в Иран и КНР.

«Руки прочь от Гренландии»: союзник США неожиданно выступил против намерений Трампа

По мнению советника Трампа, Каракас должен выступать в роли актива Вашингтона. США будут отстаивать свои интересы «ни перед кем не извиняясь», и от этого зависит «будущее свободного мира».

«Можно сколько угодно говорить о международных приличиях и т.д., но мы находимся в реальном мире, который управляется силой и мощью. Это фундаментальный закон, существующий с начала времён», — сказал Миллер.

Миллер добавил, что союзникам США пора привыкнуть к их роли сверхдержавы и последствиям правления Трампа.

Накануне редактор издания Geopolitical Economy Report Бен Нортон раскритиковал Зеленского за поддержку вторжения Трампа в Венесуэлу.