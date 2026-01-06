Госдеп США опубликовал угрозу на русском языке

Государственный департамент США сделал публикацию на русском языке с призывом «не играть в игры с президентом Дональдом Трампом». Соответствующий пост появился в официальном аккаунте ведомства в соцсети Х.

Пост сопровождается черно-белой фотографией, на которой изображены Трамп, сидящий за столом с сосредоточенным видом, и госсекретарь США Марко Рубио, стоящий рядом со скрещенными на груди руками. Угрожающая надпись выполнена крупным красным шрифтом. Примечательно, что надпись была также опубликована на арабском языке и появилась в ираноязычном аккаунте американского ведомства.

США заявили, что будут отстаивать свои интересы «ни перед кем не извиняясь»

Ранее президент США Дональд Трамп признался, что обсуждал возможность ужесточения санкций против России.