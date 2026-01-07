Родригес уволила командира президентской гвардии Мадуро

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес уволила генерала Хавьера Маркано Табату, командующего президентской гвардией, через несколько дней после того, как президент страны Николас Мадуро был захвачен американскими войсками. Об этом в среду, 7 января, сообщает портал Clash Report.

Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента страны двумя днями ранее. Перед этим президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Делси Родригес «заплатит высокую цену», если ее действия не удовлетворят США. На вопрос о критике в адрес его администрации за навязывание Венесуэле своей модели управления Трамп пояснил, что, по его мнению, восстановление и смена режима в Боливарианской Республике лучше той ситуации, которая существует сейчас.

В свою очередь политик заверила, что Венесуэла не станет ничьей колонией.

В Министерстве иностранных дел РФ подтвердили солидарность Москвы с венесуэльским народом и правительством, а также пожелали успехов уполномоченному президенту Родригес в решении задач.