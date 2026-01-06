Бывший главный дипломат Европы сделал резкое заявление относительно США
США, как считает бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель, больше не главный союзник ЕС.
«Мы переживаем еще одну главу реальности, - сказал Боррель испанской газете Pais. - Мы должны обеспечить нашу защиту своими собственными средствами».
В Польше ответили фразой из «Трех мушкетеров» на угрозы Трампа
5 декабря 2025 года Белый дом опубликовал новую стратегию нацбезопасности, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за оборону. Штаты, как указано, расходятся во мнениях с руководством ЕС, имеющим «нереалистичные ожидания» по поводу конфликта на Украине.