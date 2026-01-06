Евросоюз предлагает Сербии предать Россию в обмен на евроинтеграцию, не обещая при этом никаких реальных выгод. Об этом ТАСС заявил бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.

По его словам, для давления на Россию Евросоюз использует все средства.

«Европейский союз требует от нас предать Россию, а Россия от нас не требует ничего», — заявил Вулин.

По его словам, это показывает, насколько Европейский союз «глубоко лицемерная, глубоко антисербская организация».

Вулин: путь в ЕС для новых кандидатов проходит через украинское поле боя

Сербский политик обратил внимание, что одним из требований ЕС к Сербии было ввести санкции против России. Он убежден, что такое решение никак не скажется на России, но приведет «к разгрому сербской экономики, к расколу сербского общества». Кроме того, это может привести к возникновению серьезных политических конфликтов, отметил собеседник агентства.

Вулин убежден, что на самом деле истинной целью Евросоюза является не Сербия, которую ЕС хочет уничтожить, а нынешняя ситуация — лишь удобный повод для этого, отметил бывший вице-премьер.

До этого политик заявлял, что саммиты Европы с участием стран Западных Балкан используются как инструмент давления и сдерживания сербской стороны

4 января президент Сербии Александар Вучич заявил, что стране необходимо рассчитывать на свои силы, потому что почти никто никогда не сражался за нее, кроме Красной Армии во Вторую мировую войну. По его словам, чем сильнее экономика Сербии, тем «сильнее» и сама страна.

Ранее Вучич заявил, что Сербия сама освободилась во Вторую мировую войну.