В Венесуэле стали репрессировать граждан, позитивно оценивших захват Мадуро

В Венесуэле начались репрессии против журналистов и граждан, которые позитивно восприняли захват президента республики Николаса Мадуро американскими войсками. Местные правоохранители задержали 14 представителей прессы, в том числе 11 из зарубежных изданий. Об этом во вторник, 6 января, сообщил газета The Financial Times.

© Вечерняя Москва

Большинство из задержанных журналистов освещали момент принятия вице-президентом Дельси Родригес присяги в качестве исполняющего обязанности президента перед зданием Национальной ассамблеи.

Кроме того, в столицу Венесуэлы Каракас ввели вооруженные формирования «колективос», организовавшие контрольно-пропускные пункты по городу. По данным журналистов, правозащитник из города сообщил о проверке телефонов граждан на предмет поддержки действий США, передает газета.

5 января власти Венесуэлы объявили мобилизацию войск, а также ввели «военный режим» для сотрудников нефтяной промышленности и других производств. Этот декрет будет действовать 90 дней с момента его публикации.

6 января стало известно, что журналистам телеканала BBC запретили описывать вывоз американскими военными Николаса Мадуро из страны как «похищение». Вместо этого в материалах о нем сотрудникам предложили использовать слово «захвачен».