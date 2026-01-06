Единство и принцип «один за всех, и все за одного» являются для Европы вопросом выживания. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Это высказывание прозвучало на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о планах Вашингтона на захват Гренландии.

«Один за всех, и все за одного. В противном случае нам конец», — написал Дональд Туск в социальной сети X.

Премьер-министр Польши подчеркнул, что Европу не будут воспринимать всерьёз, если она останется «слабой и разделённой», и призвал страны континента укреплять обороноспособность и сплочённость.

Поводом для такого заявления послужили повторные утверждения Дональда Трампа о необходимости установить контроль США над Гренландией для национальной обороны. Эти слова вызвали обеспокоенность в Европе, особенно после недавней военной операции США в Венесуэле — американская армия нанесла серию ракетных ударов по республике, вторглась на ее территорию и выкрала президента Николаса Мадуро вместе с его женой, чтобы теперь «судить». Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что будущее Гренландии должны определять только она сама и Дания. Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отметил, что остров нельзя сравнивать с Венесуэлой.

Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания, которая самостоятельно управляет своими внутренними делами, в то время как внешняя политика и оборона остаются за Копенгагеном. Это крупнейший в мире остров, чье стратегическое значение в Арктике постоянно возрастает на фоне геополитической конкуренции.