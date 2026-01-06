Британия, которая ранее поддержала действия США в отношении Венесуэлы, ожидаемо выступила с критикой намерений президента Трампа присвоить себе Гренландию. Ведь Гренландия – «это другое».

Премьер-министр Великобритании Стармер в интервью BBC подчеркнул, что решения о будущем Гренландии должны приниматься исключительно её населением и Данией.

На уточняющий вопрос, собирается ли он прямо сказать Трампу «руки прочь от Гренландии», Стармер подтвердил, что готов выразить именно такую позицию.

Он также отметил, что Дания является близким европейским союзником и членом НАТО, поэтому крайне важно, чтобы судьба Гренландии оставалась в руках Дании и самого острова, а не подвергалась внешнему давлению.