США могут рассмотреть возможность повторного военного удара по Венесуэле в случае, если исполняющая обязанности президента Делси Родригес не станет сотрудничать с американскими властями, заявил Дональд Трамп.

Как сообщает NBC News, Трамп уточнил, что на данный момент Родригес уже ведёт переговоры с сенатором Рубио. Президент отметил, что Рубио свободно общается с ней на испанском языке и поддерживает с ней крепкие рабочие отношения.

При этом Трамп отверг сообщения СМИ о том, что связь между Родригес и США существовала до свержения Николаса Мадуро. В ответ на вопрос о наличии какой-либо сделки с венесуэльскими чиновниками по отстранению Мадуро, Трамп сообщил, что такие попытки предпринимали многие, однако администрация США решила действовать без внутренней поддержки со стороны местных властей.