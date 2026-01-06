В Европе захотели привлечь Россию к обсуждению гарантий Украине. Об этом со ссылкой на источник сообщает Bloomberg.

© Lenta.ru

По данным агентства, после того как страны ЕС достигнут согласия с США, они будут настаивать на привлечении России к переговорам, отмечая, что их последние переговоры с коллегами из Вашингтона прошли позитивно. Отмечается, что предполагаемые гарантии со стороны Москвы Киеву находятся в хорошем состоянии и согласованы президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом на 100 процентов.

Ранее американское издание Responsible Statecraft (RS) сообщило, что соглашение с условиями, предложенными Россией, будет лучшим вариантом для Украины и США. Издание отмечает, что принятие российских требований станет ценой для окончания украинского кризиса при наилучших условиях для Киева и Запада. Альтернативой принятия условий Москвы является продолжение конфликта на истощение, в результате которого Украину ожидает поражение.