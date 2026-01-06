Западу стоит учитывать интересы России, иначе конфликт продолжится и Украина медленно но верно проиграет. Это не награда для Москвы, а лучший вариант для Вашингтона и Киева, пишет издание Responsible Statecraft.

Издание пишет, что переговорное урегулирование должно содержать моменты, привлекательные для обеих сторон.

«Это вовсе не «награда» за действия России, а просто цена завершения войны на наилучших условиях для Киева и Запада. Не нужно быть реалистом, чтобы понять, что альтернатива — возможность бессрочного продолжения войны на истощение, которую Украина медленно проигрывает — гораздо хуже для всех», — отмечает Responsible Statecraft.

Автор считает, что Белому дому надо осознавать это и следовать реалистичным курсом. Такая политика продвинет интересы США и укрепит архитектуру безопасности Европы.

Накануне глава США Дональд Трамп сообщил о переговорах с членами Конгресса по поводу ужесточения санкций в отношении России.