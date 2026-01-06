Украинский конфликт перерос в войну за существование России и ее народа. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

«Характер конфликта на Украине кардинально изменился. <…> [Президент России Владимир] Путин появляется на совещании с высшим военным руководством в военной форме. Это показывает, что теперь Россия ведет войну за свое существование», — сказал он.

В США назвали нелепыми требования Украины

По его словам, Украина в этом конфликте выполняет роль марионетки, которой управляют власти Европы и США, «стремящиеся уничтожить Россию».

До этого авторы британского таблоида Daily Star предрекли, что обстановка в Европе может резко ухудшиться в 2026 году. По мнению журналистов, существуют пять территорий, где локальные столкновения якобы могут перерасти в полномасштабную третью мировую войну. В публикации говорится, что основной очаг напряжения расположен в районе Финского залива и на прилегающих территориях. Бывший офицер британской военной разведки Филип Ингрэм предположил, что конфликт Европы с Россией приведет к диверсионным актам на континенте.

Ранее в Совфеде заявили, что далеко не вся Европа хочет войны с Россией.