Журналистам BBC запретили описывать вывоз американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро из страны как «похищение». Вместо этого, в материалах о нем журналистам предложили использовать слово «захвачен».

— «Захвачен» — допустимо для использования в наших собственных отчетах, где это уместно. Избегайте употребления слова «Похищенный». Спасибо, что помните об этом, работая над связанными историями, — говорится в редакционной памятке телеканала, ее опубликовал колумнист The Guardian Оуэн Джонс на своей странице в социальной сети X.

5 января звуки взрывов были слышны в венесуэльском президентском дворце в Каракасе. По предварительным данным, над столицей страны работала система противовоздушной обороны. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии, захвате Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других государств.

Стало известно, что следующее заседание по делу Николаса Мадуро в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк состоится 17 марта. Он в ходе первого заседания заявил о своей невиновности по предъявленным обвинениям.