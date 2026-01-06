Премьер Польши ответил на призывы похитить его

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал польскую оппозицию за призывы похитить его вслед за президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом он высказался в соцсети X.

«Они перестали верить в свою победу на демократических выборах и начали молиться о вмешательстве извне для свержения "диктатуры Туска". Опуститься ниже уже некуда», — написал премьер.

Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был захвачен и вывезен в США в результате операции американских военных 3 января.