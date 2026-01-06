Стармер поддержал премьер-министра Дании по вопросу Гренландии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержал премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая предупредила, что НАТО прекратит свое существование, если США нападут на Гренландию. Свою позицию он изложил телеканалу Sky News.

© Газета.ru

Кир Стармер отметил, что будущее Гренландии принадлежит самому острову и Дании.

«Дания — близкий европейский союзник, близкий союзник по НАТО. Поэтому будущее должно принадлежать Гренландии, Королевству Дания, и только им», — подчеркнул он.

Также Стармер добавил, что поддерживает Метте Фредериксен и что она «права насчет будущего Гренландии».

В Белом доме усомнились в праве Дании на Гренландию

В январе 2026 года президент США Дональд Трамп отметил, что ЕС нуждается в передаче Гренландии США, чтобы обеспечить свою оборону. Также он уверен, что Гренландия нужна для обороны самих США.

Фредериксен в интервью Danmarks Radio заявила, что «если одна страна НАТО нападет на другую страну НАТО, все закончится».

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен также назвал «неуважительными» заявления Трампа и призвал власти США прекратить угрозы, давление и разговоры об аннексии.

Издание Politico писало, что США могут предпринять шаги по установлению контроля над Гренландией в ближайшем будущем. Это может произойти до ноябрьских выборов в конгресс, а точнее в преддверии Дня независимости, который отмечают 4 июля.

Ранее в британском парламенте призвали осудить атаку Трампа на Венесуэлу.