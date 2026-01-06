Польша намерена стать ключевым газовым узлом ЕС

Польша планирует занять ведущую роль в экспорте сжиженного природного газа на рынок Европейского союза, для чего рассматривает возможность строительства нового плавучего регазификационного терминала на Балтийском море. Об этом сообщает газета «Известия».

В настоящее время в порту Свиноуйсьце уже функционирует терминал СПГ пропускной способностью 8,3 млрд куб. м в год. В первом полугодии текущего года может быть принято решение о возведении второго объекта мощностью 6,1 млрд куб. м.

Реализация этого проекта позволит Польше расширить перекачку СПГ в другие европейские страны, предложив им более диверсифицированную альтернативу трубопроводным поставкам. Кроме того, новый терминал способен привлечь иностранных покупателей и объединить несколько стратегических логистических направлений.

Как полагают аналитики, Варшава рассчитывает за счёт подобных инфраструктурных инициатив занять место Германии и Украины в системе газового транзита Европы. Если ранее основные потоки двигались по направлению запад-восток, то теперь Польша ориентирована на развитие коридоров в меридиональном направлении с севера на юг.