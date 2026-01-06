Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Россия кардинально изменила планы Запада и вышла из конфронтации в более сильной позиции. Об этом он высказался в интервью Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.

Риттер подчеркнул, что Россия разгромила НАТО и теперь сама будет присутствовать в Европе. По его мнению, за последние годы Москва сильно трансформировалась, в отличие от западных стран.

«С 90-х годов Россия стала довольно независимой. Теперь ей не нужна Европа. А вот Европе очень нужна российская энергия», — заметил он.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что у России есть все необходимое для победы в конфликте с Украиной. Он также добавил, что Москва наращивает нужные для боевых действий ресурсы, поэтому быстрее приходит к своим целям.