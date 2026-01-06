США выдвинули несколько требований к временному президенту Венесуэлы

Администрация американского лидера Дональда Трампа требует от временного президента Венесуэлы Дельси Родригес ряд шагов в интересах Вашингтона. Среди них - прекращение продажи нефти соперникам США, пишет издание Politico.

“Американские официальные лица сказали Родригес, что они хотят увидеть от нее минимум три шага - усиление мер по борьбе с наркотрафиком, выдворение иранских, кубинских и других агентов стран или сетей, враждебных к Вашингтону, и прекращение продажи нефти соперникам США”, - сообщает портал со ссылкой на чиновника из Вашингтона.

Трамп посчитал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой

Другой источник издания также сообщил, что Белый дом ждет от Родригес проведение выборов в Венесуэле. После этого она должна отойти от дел.

Собеседник портала добавил, что четких дедлайнов для нее США не установили.