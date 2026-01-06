Трамп заявил об отсутствии договоренностей с окружением Мадуро перед его захватом

Американский президент Дональд Трамп утверждает об отсутствии каких-либо договоренностей с венесуэльскими чиновниками для захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC News.

Глава США ответил на вопрос журналиста о том, была ли заключена «какая-либо сделка с кем-либо из официальных лиц в Венесуэле с целью смещения» Мадуро. По словам американского политика, подобные запросы были, но Вашингтон действовал самостоятельно.

«Многие люди хотели заключить сделку, но мы решили сделать это именно так», — подчеркнул он. Трамп отметил, что операция прошла без помощи со стороны ближайшего окружения Мадуро.

Ранее Трамп согласился назвать «похищением» операцию по захвату Мадуро.