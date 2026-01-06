Стало известно содержание беседы МИД Чехии с послом Украины

Глава министерства иностранных дел Чехии Петр Марцинка провел беседу с чрезвычайным и полномочным послом Украины в республике Василием Зварычем. В ходе встречи стороны обсудили текущие общественные настроения в чешском обществе.

Как сообщило информационное агентство CTK, встреча носила рабочий характер и не являлась официальным вызовом дипломата. Ранее чешские средства массовой информации распространили сведения, что министр вызвал посла после его критических замечаний в адрес спикера Палаты депутатов Томио Окамуры. Марцинка охарактеризовал эти выступления как выходящие за рамки дипломатического протокола.

На Украине предупредили премьера Чехии о замысле Зеленского

По словам министра, беседа прошла в деловой атмосфере и не может рассматриваться как дипломатический вызов инструмент, используемый для выражения официального протеста или серьёзной озабоченности принимающей страны. Во вторник запланирован телефонный разговор между министрами иностранных дел Чехии и Украины.

Поводом для дискуссии стало новогоднее обращение Окамуры, в котором он подверг критике поставки оружия Украине и выступил против её вступления в Европейский союз. Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны чешской оппозиции, а также украинских политиков и дипломатов.