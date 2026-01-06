В Британии рассказали о подготовке Вашингтоном проекта сделки по Гренландии

Lenta.ruиещё 1

Администрация американского президента Дональда Трампа работает над проектом сделки по Гренландии, которую можно будет предложить островным властям, пишет британский журнал The Economist.

В Британии рассказали о подготовке Вашингтоном проекта сделки по Гренландии
© Global Look Press

По данным издания, Вашингтон хочет предложить Гренландии заключить Договор о свободной ассоциации, который приведет к повышению уровня жизни населения острова. Автор указал, что сейчас США имеют подобные соглашения с Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау.

Названы примерные сроки захвата Гренландии Штатами

Согласно договоренностям, американская сторона гарантирует финансовую поддержку этим государствам, а те в свою очередь передают Вашингтону решение вопросов обороны с сохранением внутреннего самоуправления.

В статье говорится, что политика Трампа в отношении Гренландии сейчас имеет две цели: в Вашингтоне хотят усилить разногласия между властями Дании и Гренландии, а также заключить сделку с островными властями в обход Копенгагена.

Ранее Трамп заявил о необходимости контроля над Гренландией.