Раскрыта судьба Украины после атаки на Венесуэлу

Опасения европейцев осудить действия США в Венесуэле могут существенно усложнить завершение конфликта на Украине и привести к кризису безопасности в странах Евросоюза. Об этом пишет издание Spiegel.

«Любой, кто не может однозначно осудить столь явные нарушения, в конечном итоге ставит под сомнение действительность Устава ООН», — отмечает издание.

3 января президент США Дональд Трамп объявил о захвате лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены, которых обвиняют в наркоторговле. Они были вывезены из республики и доставлены в Соединенные Штаты. Лидера Боливарианской республики поместят в «звездную» тюрьму, где содержится американский рэпер Пи Дидди.