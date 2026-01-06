Глава Пентагона раскрыл число участвовавших в захвате Мадуро человек

В наземной части операции США в Венесуэле по захвату лидера латиноамериканской страны Николаса Мадуро участвовали около 200 человек. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет, его цитирует РИА Новости.

«Почти 200 наших величайших американцев пришли в центр Каракаса... при поддержке правоохранителей поймали человека в розыске американского правосудия», — сказал чиновник. Он подчеркнул, что американская сторона не понесла никаких потерь в ходе операции.

Хегсет также отметил, что операция в Венесуэле стала продолжением политики «восстановления сдерживания».

Мадуро был задержан США 3 января. Затем его доставили в Нью-Йорк, где 5 января состоялось первое заседание по его делу.