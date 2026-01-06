Названы примерные сроки захвата Гренландии Штатами

Соединённые Штаты могут установить фактический контроль над Гренландией в ближайшие месяцы, сообщает американское издание Politico.

По сведениям газеты, это может произойти на фоне предстоящих промежуточных выборов в США в ноябре, а также в преддверии празднования 250-летнего юбилея независимости страны 4 июля. Опрошенные изданием эксперты и официальные лица охарактеризовали такую угрозу как реальную и серьёзную.

По их мнению, методы, которые может использовать американское руководство, вероятно, будут отличаться от сценария, применённого в Венесуэле. Специалисты полагают, что вместо военного вмешательства Вашингтон может прибегнуть к политическому давлению, в том числе с использованием финансовых механизмов влияния на местных политиков.