Британия установила контакт с оппозиционером Мачадо после задержания Мадуро

Lenta.ru

Власти Великобритании установили контакт с бывшим депутатом парламента Венесуэлы Марией Кориной Мачадо после того, как США задержали президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Об этом рассказала глава МИД королевства Иветт Купер, передает ТАСС

© Global Look Press

Министр поделилась, что между ней и Мачадо 5 января состоялся телефонный разговор.

«Ее непоколебимая борьба за демократию, права человека и верховенство права в Венесуэле и против репрессий вдохновляет», — сказала Купер по итогам разговора, подчеркнув, что в ближайшие дни и недели Лондон будет поддерживать контакт с Мачадо.

Кроме того, Купер рассказала, что у нее состоялся разговор с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе него Купер указала на важность соблюдения международных норм.

Президент Венесуэлы был задержан 3 января в результате операции Соединенных Штатов. 5 января состоялось первое заседание по его делу.