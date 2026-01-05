Трамп согласился назвать «похищением» операцию по захвату Мадуро

Президент США Дональд Трамп согласился с тем, что операция по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро, по сути, была похищением.

Об этом он сообщил журналистам, его слова приводит РИА Новости.

«Это неплохой термин», — сказал американский лидер в ходе общения с прессой.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро был задержан сотрудниками правоохранительных органов США в ходе военной операции на территории латиноамериканской страны. 5 января прошло первое заседание по его делу.