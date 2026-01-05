В Гренландии оценили риски быть завоеванными США

Председатель правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен оценил риски нападения США на страну. Его слова приводит агентство Ritzau.

Нильсен заявил, что Гренландию нельзя сравнивать с Венесуэлой и США не станут завоевывать страну.

«У нас демократическое государство, так было много лет. <...> Не складывается такая ситуация, что США могут завоевать Гренландию. Поэтому нам не следует паниковать. Мы изучаем все возможности», — отметил премьер.

Ранее Нильсен заявил, что Гренландия открыта к диалогу с США. Он подчеркнул, что взаимодействие двух стран должно проходить в уважительном русле и без угроз аннексии.