В «Укрэнерго» заявили о потере части генерации ударов

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что потеряла часть генерации в результате ударов по Харькову, Черниговской области и Донецкой народной республике.

Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Весьма тяжелая ситуация по городу Харьков. Также потеряли часть генерации, но потребителей заживили», — заявил председатель правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

В декабре прошлого года около 70 процентов Киева осталось без электричества из-за аварийных отключений.