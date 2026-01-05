В Лондоне на акции в поддержку Мадуро потребовали от США репараций

Около тысячи человек приняли участие в акции протеста против вторжения США в Венесуэлу, которая состоялась в центре Лондона напротив резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Как передает корреспондент ТАСС, в ходе демонстрации, организованной антивоенной коалицией Stop the War, протестующие потребовали от США выплаты репараций в связи с нарушением международного права.

Акция прошла под лозунгом "Нет войне с Венесуэлой". Многие демонстранты держали плакаты, на которых было написано "Руки прочь от Венесуэлы", "За революцию против империализма", "Боритесь с американским империализмом". Один из протестующих в разговоре с корреспондентом ТАСС назвал Стармера, который отказался критиковать американские бомбардировки, "комнатной собачкой" президента США Дональда Трампа и потребовал от британского правительства осудить действия Вашингтона. По его словам, Лондон "должен призвать к немедленному прекращению боевых действий и освобождению" президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Перед манифестантами выступил депутат Палаты общин (нижней палаты) британского парламента, основатель левой партии Your Party Джереми Корбин.

"Речь идет о нарушении Устава и резолюций Совета Безопасности ООН, всех положений Международного уголовного суда и других аспектов международного права. Дональд Трамп ставит себя выше международного права. Он хочет, чтобы американские нефтяные компании зашли в Венесуэлу для эксплуатации ее значительных запасов нефти. США хотят заполучить ресурсы Латинской Америки", - сказал он.

Корбин добавил, что международное сообщество должно решительно осудить действия США. Он назвал Трампа "угрозой для Латинской Америки" и призвал жителей Соединенных Штатов выходить на улицы в знак протеста против политики вашингтонской администрации.

"Я не хочу жить в мире, где одна страна вторгается в другую ради ее ресурсов", - подчеркнул Корбин.

Многие протестующие пришли с флагами Венесуэлы. Также были замечены флаги Кубы, Палестины и Ирландии. Толпа скандировала "Нет американской интервенции" и развернула баннеры "Свободу президенту Мадуро", "Уважайте суверенитет", "США - страна-изгой", "Репарации сейчас же". Среди участников акции было много сторонников Революционной коммунистической партии Великобритании и Социалистической рабочей партии и члены различных профсоюзов. Ранее один из крупнейших в королевстве профсоюзов Unite осудил похищение Мадуро.

Глава МИД Венесуэлы заявил о победе страны

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе Мадуро с супругой из страны. Они доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. 5 января Мадуро и его супруга предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Следующее судебное заседание назначено на 17 марта.