Защита Мадуро заявила в суде о необходимости медпомощи для него и его жены

Лера Букина

Адвокаты президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес заявили в федеральном суде Нью-Йорка о необходимости предоставления их подзащитным специальной медицинской помощи. Как передает РИА Новости, защита ссылается на состояние задержанных после их задержания американскими военными.

© Global Look Press

На судебном заседании адвокат Мадуро сообщил, что «будут специальные медицинские запросы». Представитель Флорес также подтвердил необходимость врачебного осмотра для неt.

Мадуро и Флорес были доставлены в США после военной операции, проведенной 3 января. Власти США обвиняют Мадуро в наркотерроризме. Верховный суд Венесуэлы назначил временным главой государства вице-президента Дельси Родригес, а власти страны осудили действия США и обратились в ООН. Ситуацию также критиковали в Москве, Пекине и Пхеньяне.

Мадуро был доставлен в федеральный суд Нью-Йорка для первого заседания. 5 января его и его жену Силию Флорес вывезли из тюрьмы в Бруклине под охраной. По совокупности статей Мадуро теоретически грозит пожизненное заключение или смертная казнь, однако в Нью-Йорке высшая мера наказания законодательно отменена с 2007 года и применяется крайне редко, в основном по статьям об убийствах.