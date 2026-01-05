Защита Мадуро заявила в суде о необходимости медпомощи для него и его жены

Адвокаты президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес заявили в федеральном суде Нью-Йорка о необходимости предоставления их подзащитным специальной медицинской помощи. Как передает РИА Новости, защита ссылается на состояние задержанных после их задержания американскими военными.

На судебном заседании адвокат Мадуро сообщил, что «будут специальные медицинские запросы». Представитель Флорес также подтвердил необходимость врачебного осмотра для неt.

Мадуро и Флорес были доставлены в США после военной операции, проведенной 3 января. Власти США обвиняют Мадуро в наркотерроризме. Верховный суд Венесуэлы назначил временным главой государства вице-президента Дельси Родригес, а власти страны осудили действия США и обратились в ООН. Ситуацию также критиковали в Москве, Пекине и Пхеньяне.

Мадуро был доставлен в федеральный суд Нью-Йорка для первого заседания. 5 января его и его жену Силию Флорес вывезли из тюрьмы в Бруклине под охраной. По совокупности статей Мадуро теоретически грозит пожизненное заключение или смертная казнь, однако в Нью-Йорке высшая мера наказания законодательно отменена с 2007 года и применяется крайне редко, в основном по статьям об убийствах.