Жена Мадуро появилась на заседании суда с повязкой на лбу

Супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес на заседании суда была с повязкой на лбу, пишет газета The New York Times (NYT).

Журналисты отметили, что под правым глазом Флорес также был виден синяк.

Ранее защита жены президента Венесуэлы сообщила об ушибе ребер, который она получила при захвате американскими военными.

Стали известны жесткие подробности задержания супруги Мадуро

Силию Флорес вместе с ее мужем похитили 3 января.