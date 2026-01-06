В Дании предупредили о «конце НАТО» в случае нападения США на Гренландию

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила о серьезных последствиях возможного нападения США на Гренландию. В интервью Danmarks Radio она прямо заявила, что подобный акт агрессии приведет к краху НАТО.

«Если одна страна НАТО нападет на другую страну НАТО, все закончится», — подчеркнула Фредериксен.

Она выразила сомнения относительно того, что президент США Дональд Трамп отказался от планов по приобретению Гренландии, отметив его серьезный настрой в этом вопросе.

Названы примерные сроки захвата Гренландии Штатами

Датский премьер также сообщила, что в ходе телефонного разговора с Трампом четко заявила о позиции Копенгагена, согласно которой аннексия любой из трех сторон содружества Дании, Гренландии и Фарерских островов – абсолютно неприемлема.

До этого издание Politico писало, что Соединенные Штаты могут предпринять шаги по установлению контроля над Гренландией в ближайшей перспективе. По данным газеты, подобный сценарий может развернуться в период до ноябрьских промежуточных выборов в США или в преддверии 250-летия независимости страны, отмечаемого 4 июля.

Ранее в Еврокомиссии заявили о поддержке территориальной целостности Гренландии.