Госдеп США выступил с заявлением о безопасности в «своем полушарии»

В своем официальном аккаунте в соцсети X Государственный департамент США опубликовал заявление, в котором обозначил западное полушарие как сферу стратегических интересов страны для защиты своей безопасности, передает РИА Новости.

Публикация сопровождается стилизованным графическим изображением, на котором размещен черно-белый портрет президента Дональда Трампа с наложенной крупной надписью: «Это НАШЕ полушарие».

«Это наше полушарие, и президент Трамп не допустит угроз нашей безопасности», — говорится в сообщении американского дипломатического ведомства.

В Венесуэле объявили мобилизацию

Ранее американский сенатор Майк Ли заявил, что госсекретарь США Марко Рубио не ожидает дальнейших ударов США по Венесуэле. В соцсети X Ли рассказал, что пообщался с Рубио по телефону. Из разговора сенатор сделал вывод, что военная операция продлеваться не будет.