Стармер поддержал Данию в ответ на заявления Трампа о Гренландии

Кир Стармер, занимающий пост премьер-министра Великобритании, выразил поддержку Дании в ответ на заявления Дональда Трампа, касающиеся Гренландии, о чем сообщает Sky News.

В интервью Sky News Стармер подчеркнул свою готовность "поддержать" Данию в сложившейся ситуации, возникшей из-за намерения президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию.

"Гренландия и Датское королевство должны сами определять свою судьбу", – заявил Стармер, подчеркнув исключительное право этих территорий на самостоятельное решение.

Одновременно с этим, Стармер воздержался от однозначной оценки действий США в Венесуэле с точки зрения соответствия международному законодательству.