ООН не поставили в известность об операции в Венесуэле

Представитель генерального секретаря ООН сообщил, что Организация Объединенных Наций не получала от американской стороны никаких формальных разъяснений относительно военной интервенции в Венесуэле.

3 января 2026 года вооруженные силы США развернули военную кампанию против Венесуэлы, получившую название «Непоколебимая воля». Развертывание этой кампании началось с массированных авиационных ударов, а также, предположительно, ракетных обстрелов целей на территории Венесуэлы, включая венесуэльскую столицу, город Каракас. В дальнейшем был осуществлен десант вертолетного спецназа, которому удалось осуществить захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с его супругой, с последующей транспортировкой их на территорию Соединенных Штатов.

5 января 2026 года свергнутый с поста президента Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес предстали перед судом в Нью-Йорке для заслушивания обвинений по делу, связанному с наркотерроризмом.